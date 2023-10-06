Фабрика офисных процессов помогает предприятиям Владимирской области формировать компетенции "бережливого производства"

Фабрика офисных процессов действует во Владимирской области на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Это учебная площадка, где в условиях, максимально приближенных к реальным, участники проекта учатся «бережливому мышлению» и навыкам. Им рассказывают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятий и знакомят с практическими аспектами применения инструментов бережливого производства.

«В современном мире, где конкуренция на рынке становится всё более жесткой, предприятия стремятся найти новые пути для повышения эффективности своей работы. Один из таких путей – внедрение бережливых технологий в офисные процессы. Обучение сотрудников бережливому мышлению и навыкам позволяет им лучше понимать, какие операции можно оптимизировать и как. Это помогает снизить издержки, улучшить качество продукции и услуг, а также повысить удовлетворённость клиентов. Кроме того, обучение бережливым технологиям способствует развитию командного духа и повышению мотивации сотрудников. Когда работники понимают, что их труд вносит вклад в общую эффективность предприятия, они чувствуют свою значимость и ответственность», – отметил директор АНО «РЦК Владимирской области» Фёдор Жаров.

Фабрика офисных процессах создана во Владимирской области в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Он призван обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.