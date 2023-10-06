06 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Фабрика офисных процессов помогает предприятиям Владимирской области формировать компетенции "бережливого производства"

Фабрика офисных процессов действует во Владимирской области на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Это учебная площадка, где в условиях, максимально приближенных к реальным, участники проекта учатся «бережливому мышлению» и навыкам. Им рассказывают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятий и знакомят с практическими аспектами применения инструментов бережливого производства.

фабрика офисных процессов(2023)|Фото: avo.ru

«В современном мире, где конкуренция на рынке становится всё более жесткой, предприятия стремятся найти новые пути для повышения эффективности своей работы. Один из таких путей – внедрение бережливых технологий в офисные процессы. Обучение сотрудников бережливому мышлению и навыкам позволяет им лучше понимать, какие операции можно оптимизировать и как. Это помогает снизить издержки, улучшить качество продукции и услуг, а также повысить удовлетворённость клиентов. Кроме того, обучение бережливым технологиям способствует развитию командного духа и повышению мотивации сотрудников. Когда работники понимают, что их труд вносит вклад в общую эффективность предприятия, они чувствуют свою значимость и ответственность», – отметил директор АНО «РЦК Владимирской области» Фёдор Жаров.

фабрика офисных процессов(2023)|Фото: avo.ru

Фабрика офисных процессах создана во Владимирской области в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Он призван обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

Теги: фабрика офисных решений, бережливое производство, офисные процессы


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