06 Октября 2023
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Образование Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Челябинские преподаватели отправятся в страны Западной Африки с просветительской миссией

В середине октября четыре преподавателя педагогического университета Южного Урала отправятся в Мали и Сенегал. Там, в университетах Бамако и Дакара, в центрах открытого образования Министерства просвещения РФ, они будут вести преподавательскую деятельность и знакомить слушателей с русским языком, а также – историей, культурой, традициями, литературой нашей страны. Об этом сегодня в пресс-центре ИД «Гранады Пресс» рассказали исполняющий обязанности ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов и преподаватели вуза, сообщает пресс-служба ЮУрГГПУ.

В конце сентября делегация Челябинской области в составе которой были первый заместитель министра образования и науки Виталий Литке, заместитель министра экономического развития Дмитрий Глухарев, и.о. ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов с рабочим визитом посетили Сенегал и Мали. Коллеги из Сенегала и Мали высказали заинтересованность в изучении русского языка, поскольку он закладывает основу для получения качественного образования в российских вузах.

Учебная литература(2023)|Фото: Накануне.RU

«Экономика западноафриканских стран нуждается в новых квалифицированных кадрах, и мы можем научить этим компетенциям жителей Сенегала и Мали только если они будут знать русский язык, – рассказал Александр Кузнецов. – В общей сложности в этом году предполагается сформировать 56 центров открытого образования по всему миру, из которых ровно половина – 28 – будут функционировать в африканских странах».

Подавляющее большинство педагогических вузов, подведомственных Министерству просвещения РФ, по госзаданию в течение этого года ведут курсы в сформированных центрах открытого образования. В Сенегале и Мали уже ведется набор слушателей. Запланировано к проведению шесть различных просветительско-образовательных программ по 36 академических часов. Часть оборудования и учебно-методических материалов уже доставлены в Африку, еще часть привезут с собой преподаватели ЮУрГГПУ, владеющие методикой обучения русскому языку как иностранному.

На реализацию государственного задания в Сенегале и Мали в 2023 году Министерство просвещения РФ выделило ЮУрГГПУ 6 млн рублей, софинансирование со стороны вуза составило 600 тысяч рублей. Планируется, что в 2024 году работа с западноафриканскими государствами будет продолжена.

Теги: мали, сенегал, челябинские педагоги, обучение русскому языку


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