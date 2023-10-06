В РФС поддержали спорные судейские решения в матче "Ростов" – "Урал"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла свои решения по спорному матчу "Ростов" – "Урал". Эксперты признали, что судья Роман Галимов был прав.

Напомним, встреча состоялась в прошлую пятницу в Ростове-на-Дону. Уральская команда вела со счетом 2:0, но в итоге упустила победу. Сначала в ворота гостей был назначен неочевидный пенальти, который "Ростов" реализовал. А во второй половине игры екатеринбуржцы остались в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева. К этому решению арбитра у "Урала" также были вопросы.

После игры главный тренер уральцев Виктор Гончаренко отказался комментировать ситуацию, не сказав ни единого слова на пресс-конференции. Зато выступил президент команды Григорий Иванов: он, не стесняясь в выражениях, обрушился с резкой критикой на арбитров.

Сообщалось, что за эти слова функционера могут дисквалифицировать. Однако позже стало известно, что КДК РФС не будет рассматривать эту историю. Тем не менее, "Урал" обратился в ЭСК и попросил экспертов разобраться в ситуации.

Сегодня решение было озвучено. Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, эксперты сделали вывод, что судья правильно назначил пенальти в ворота "Урала" после просмотра монитора на 31-й минуте матча.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой Кики ("Урал") в единоборстве за верховой мяч с Хореном Байрамяном ("Ростов") в собственной штрафной площади, после незначительного контакта в единоборстве, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука была значительно отставлена от тела, увеличивая его площадь, и, несмотря на то, что защитник мог не видеть мяч, он рисковал быть наказанным, настолько отставляя свою руку в единоборстве с соперником за мяч", - говорится в заявлении ЭСК.

По этой причине комиссия единогласно поддержала решение судьи Галимова назначить пенальти после просмотра эпизода на мониторе.

Также в ЭСК решили, что арбитр правильно удалил с поля игрока "Урала" Андрея Егорычева. Теперь футболист пропустит ближайший матч РПЛ.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу ФК "Урал". Там никак не стали комментировать принятые решения.