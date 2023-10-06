Песков: Возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Госдумы обсудить вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний", — приводит слова Пескова RT.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутаты намерены обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании.

По его словам, это соответствует "национальным интересам нашего государства, а также будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор".