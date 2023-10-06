Южный Урал в числе «пилотных» регионов по разработке госпрограмм научно-технологического развития

Территории для реализации идеи отбирались комиссией Госсовета России совместно с Минобрнауки и Российским центром научной информации. Участие Южного Урала в этом проекте говорит о потенциале и достойных результатах сферы науки и исследований.

Теперь на Южном Урале будут заниматься разработкой комплексных госпрограмм научно-технологического развития. Бизнес, экономика, наука и органы власти начнут взаимодействовать ещё эффективней. Это, в свою очередь, позволит продуктивно работать над проектами Десятилетия науки и Технологий в стране, а также развивать сферу интеллектуальной собственности. Спустя время, опыт региона планируют применить в других субъектах России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уже сейчас практически в каждом вузе Челябинской области активно ведётся работа в научно-исследовательских лабораториях и центрах по различным направлениям. За последние годы южноуральские учёные разработали больше сотни проектов. Многие из них успешно прошли проверки и сейчас используются на предприятиях региона. Ещё семь проектов создают на базе Южно-Уральского государственного университета на данный момент. Они связаны с электроэнергетикой, современными технологиями, экологичным производством и машиностроением.