Расходы бюджета Украины выросли на 322,6 миллиарда гривен

Верховная рада увеличила расходы бюджета Украины на этот год на 322,6 млрд гривен ($8,8 млрд).

Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Напомним, в сентябре была озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.