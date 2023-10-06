Первые поставки Ил-114 переносятся на 2026 год

Поставки региональных самолетов Ил-114-300 будут перенесены на 2026 год из-за проблем с двигателями, которые так и не удалось пока решить с момента крушения в 2021 году опытного экземпляра Ил-112В (на нем стоят те же силовые установки). О задержках с поставками говорится в проекте постановления правительства, размещенном Минтрансом России на портале regulation.gov.ru.

ГТЛК в 2020 году заключила с ПАО "Ил" твердый контракт на поставку трех Ил-114 в 2023 году. Но по факту самолет еще не сертифицирован. После планировалось передать эти три борта Вологодскому авиационному предприятию, напоминает "Интерфакс".

В материалах говорится, что пока ПАО "Ил" не может проводить сертификацию, а "остановка летных испытаний и сертификационных работ составляет около двух лет, что оказывает прямое влияние на возможность продолжения опытно-конструкторских работ, изготовление самолетов и их поставку в срок, предусмотренный контрактом (...) Предлагается перенести срок поставки воздушных судов на 2026 год".

В июне этого года сообщалось, что "ОДК-Климов" (входит в ОАК, входит в Ростех) в 2024 году планирует начать серийное производство двигателей ТВ7-117Ст-01. Шесть агрегатов планируется поставить для самолета Ил-114-300. К программе сертификационных полетов планируется подключить три самолета.