В Тазовском районе нефтяники оборудовали "Класс точных наук"

В школе-интернате поселка Тазовский открылся "Класс точных наук". Его обустройство велось в рамках социально-экономического соглашения "Меретояханефтегаза" и администрации района.

Как сообщили Накануне.RU в компании, кабинет укомплектован всем, что необходимо для эффективного обучения: системами виртуальной и дополненной реальности, современным 3D-принтером, учебными пособиями по программированию, электронике и схемотехнике.

Глава Тазовского района Виктор Югай отметил, что "Класс точных наук" – пример эффективного партнерства бизнеса и муниципалитета. Такие проекты позволяют реализовывать образовательные, просветительские, профориентационные программы повышенной сложности.

На базе современного класса школьники будут учиться разрабатывать мобильные приложения, изучать инженерный дизайн, реверс-инжиниринг и другие дисциплины в области IT, а тазовские преподаватели – проходить курсы повышения квалификации и стажировки.

"У ребят даже из небольших поселков появляется не только доступ к современной проектно-учебной лаборатории, но и возможность получить бесценный опыт общения с известными исследователями, учеными, преподавателями ведущих вузов России и экспертами компании", – рассказал генеральный директор "Меретояханефтегаза" Александр Михеев.