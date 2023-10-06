06 Октября 2023
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Фото предоставлено компанией &quot;Меретояханефтегаз&quot;

В Тазовском районе нефтяники оборудовали "Класс точных наук"

В школе-интернате поселка Тазовский открылся "Класс точных наук". Его обустройство велось в рамках социально-экономического соглашения "Меретояханефтегаза" и администрации района.

Как сообщили Накануне.RU в компании, кабинет укомплектован всем, что необходимо для эффективного обучения: системами виртуальной и дополненной реальности, современным 3D-принтером, учебными пособиями по программированию, электронике и схемотехнике.

Глава Тазовского района Виктор Югай отметил, что "Класс точных наук" – пример эффективного партнерства бизнеса и муниципалитета. Такие проекты позволяют реализовывать образовательные, просветительские, профориентационные программы повышенной сложности.

В Тазовском районе нефтяники оборудовали "Класс точных наук"(2023)|Фото предоставлено компанией "Меретояханефтегаз"

На базе современного класса школьники будут учиться разрабатывать мобильные приложения, изучать инженерный дизайн, реверс-инжиниринг и другие дисциплины в области IT, а тазовские преподаватели – проходить курсы повышения квалификации и стажировки.

"У ребят даже из небольших поселков появляется не только доступ к современной проектно-учебной лаборатории, но и возможность получить бесценный опыт общения с известными исследователями, учеными, преподавателями ведущих вузов России и экспертами компании", – рассказал генеральный директор "Меретояханефтегаза" Александр Михеев.

Теги: Класс точных наук, Меретояханефтегаз


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