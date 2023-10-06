Собчак встала на защиту скульптуры Льва с золотыми яйцами от "Сима-ленда"

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала установку скульптуры Льва от "Сима-ленда" в центре Екатеринбурга. Накануне 5-метровая статуя появилась на улице Вайнера и возмутила горожан своим внешним видом: мало того, что дизайн "Льва" не сочетается с окружающей архитектурой, пластиковый зверь еще и является обладателем огромных золотых яиц, которые екатеринбуржцам предлагается тереть для привлечения финансового благополучия.

В своем Telegram-канале Собчак коротко пересказала ситуацию, не забыв упомянуть и созданную горожанами петицию против статуи. В конце телеведущая коротко резюмировала:

"Зануды".

Скульптуру Льва с золотыми гривой и гениталиями изготовили в Китае по заказу бизнесмена и основателя "Сима-ленда" Андрея Симановского. В компании заявили, что вдохновлялись аналогичной статуей быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке - там выстраиваются очереди, чтобы потереть золотые яйца для финансового благополучия. Увы, только это у величавой скульптуры и можно трогать - рядом стоит охрана, которая пресекает все попытки горожан и их детей познакомиться с новым жителем Вайнера поближе.

Попытка бизнесмена помериться яйцами с США не впечатлила и пользователей интернета. Ранее мы публиковали самые яркие замечания екатеринбуржцев к новому экспонату.