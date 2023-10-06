Улицу Окружную в Екатеринбурге закроют из-за строительства трамвайной линии в Солнечный

В Екатеринбурге автомобилисты в ближайшие дни не смогут проехать по улице Окружной. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, движение будет закрыто по улице Окружной, от 2-й Новосибирской до дома №82 по Окружной. Ограничения продлятся с 22:00 13 октября до 22:00 15 октября 2023 года.

"Ограничение связано со строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный. На указанный период автобусный маршрут №57 "а" проследует по улицам 2-я Новосибирская – Военная в оба направления", - уточнили в администрации.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.