«Доброград-1» из Владимирской области занял 2 место на Международном форуме особых экономических зон

Первый в России Международный форум особых экономических зон – 2023 прошёл в городе Грязи Липецкой области при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков, ОЭЗ России и Министерства экономического развития Российской Федерации. В мероприятии приняли участие около 200 представителей крупного бизнеса, отраслевых ассоциаций, институтов развития, федеральных и региональных органов власти из России и зарубежных стран.

В рамках форума состоялась защита проектов программы «Лидеры развития территорий», специально разработанной Институтом экономики знаний для управленческих команд особых экономических зон для углубления профессиональных компетенций. В защите участвовали представители 26 регионов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, за Владимирскую область выступала команда управляющей компании ОЭЗ «Доброград-1». Её участники рассказали о концепции развития, которая заключается в создании городской социальной инфраструктуры параллельно с промышленной. Было отмечено, Доброград сочетает в себе разные форматы жилой недвижимости, частные и муниципальные образовательные учреждения, клинический медицинский центр, бизнес-инфраструктуру, спортивные и развлекательные объекты, услуги курорта и удобную логистику. В итоге проект был удостоен диплома II степени.





«В настоящее время на территории ОЭЗ «Доброград-1» реализуют инвестиционные проекты 8 резидентов. Управляющая компания ведёт интенсивное освоение двух земельных участков общей площадью 211 га. Строятся объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. «Доброград-1» – масштабный проект, аналогов которому в России на данный момент нет. Он направлен на развитие и освоение территорий, строительство предприятий для решения вопросов импортозамещения, создания постоянных рабочих мест. Инвестиционный климат в современной экономике формируется, в первую очередь, за счёт качественной инфраструктуры для жизни и социально ответственных компаний», – отметил первый заместитель Губернатора Александр Ремига.

Деловая программа форума включала пленарное заседание и шесть панельных сессий, на которых обсуждались меры поддержки и перспективы развития отечественных особых экономических зон, новые возможности их развития в эпоху глобальных вызовов и трансформаций.