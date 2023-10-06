06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Арестован подросток, подозреваемый в убийстве отца в Тюменской области

Тюменский районный суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве своего 54-летнего отца, тело которого было обнаружено 5 октября в багажнике автомобиля в поселке Московском Тюменского района

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области, он будет находиться под стражей до 4 декабря.

По предварительным данным, причиной преступления стали личные неприязненные отношения в семье, говорится в сообщении.

Напомним, по данным telegram-канала Baza, 14-летний мальчик, на фоне семейных конфликтов, вооружился "Сайгой" и дважды выстрелил в отца пока тот спал. Затем подросток сообщил об убийстве школьному другу из 11 класса, чтобы тот помог вывезти тело в лес. Труп завернули в ковер, отнесли в машину, но по дороге автомобиль в поселке Московский остановили полицейские. Подросток задержан.

В пресс-службе регионального управления СКР подтвердили задержание подозреваемого, однако в ведомстве не уточняют кем именно он приходится убитому. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Теги: суд, подросток, отец,


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