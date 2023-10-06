06 Октября 2023
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Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

Сборная Владимирской области успешно выступила на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров

В Санкт-Петербурге завершилась VIII Спартакиада пенсионеров России, приуроченная к Международному Дню пожилых людей. 720 «серебряных спортсменов» из 77 регионов страны и команды соотечественников из ближнего зарубежья соревновались в таких видах спорта, как лёгкая атлетика, комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс и волейбол. Любители спорта – мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет – соревновались на лучших площадках северной столицы.

Спортивная площадка в екатеринбургском Малоистокском детском доме(2022)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, владимирские «серебряные спортсмены» показали достойные результаты. Так, лучшим в кроссе на 1 км стал Фёдор Иванович Бармин (61 год, Суздальский район), серебро в пулевой стрельбе завоевал Анатолий Алексеевич Антонов (77 лет, г. Ковров). А член нашей региональной команды Валентина Константиновна Исаева (Суздальский район) получила награду как самая старшая участница Спартакиады. 85-летняя активистка принимала участие в шахматном турнире.

спартакиада пенсионеров(2023)|Фото: avo.ru

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга и Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России».

Теги: сборная владимирской области, спартакиада пенсионеров, день пожилых людей


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