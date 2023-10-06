Жителей Вторчермета предупредили об отключении электричества

"Россети Урал" предупредили об отключении электричества в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет из-за строительства трамвайной ветки в Солнечный.

Как сообщает пресс-служба компании, 7 и 15 октября в районе буде проводиться реконструкция улиц 2-я Новосибирская и Лучистая в связи со строительством трамвайной ветки в микрорайон Солнечный.

"Энергетики компании "Россети Урал" будут выполнять работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи 110 кВ "Южная-Сибирская - I" и "Южная-Чкаловская". Данные работы невозможны без ограничения электроснабжения клиентов, запитанных от подстанции 110 кВ "Керамик", - пояснили в компании.

Свет пропадет в ночь на 8 октября с 00.00 до 06.00 в домах, расположенных по улицам: Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная-2-я и Новосибирская. Аналогичные работы и ограничение электроснабжения на этих же улицах планируются 15 октября с 08.00 до 21.00.

Действия компании согласованы с администрацией Екатеринбурга. В случае возникновения проблем, клиенты "Россети Урал" могут обратиться на круглосуточную горячую линию по номеру: 8-800-2200-220. Операторы готовы ответить на все вопросы.



"Энергетики "Россети Урал" сделают все, чтобы в максимально сжатые сроки выполнить работы по переустройству энергообъектов в целях улучшения транспортной инфраструктуры столицы Урала", - добавили в пресс-службе.