06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Не окончательный доклад". Песков прокомментировал "гранаты и наркотики" в самолете Пригожина

Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Евгения Пригожина пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, осколки в телах погибших, о которых говорил накануне Владимир Путин, - это один из установленных фактов.

"Это не окончательный был доклад. Президент сказал, что этот доклад еще предстоит, окончательный", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, когда будет обнародован доклад, на который ссылался Путин.

Песков пояснил, что каких-либо официальных заявлений можно будет ждать только после того, как следствие будет завершено, пишет РИА Новости.

Вчера глава государства в ходе выступления на "Валдае" заявил, что внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина оказано не было. Путин сослался на доклад руководителя СК Александра Бастрыкина.

"Мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было", – отметил президент.

Также Путин рассказал, что ранее в офисе компании Пригожина нашли 10 млрд наличными и 5 кг кокаина. И, "к сожалению, экспертиза на наличие алкоголя и наркотических средств в крови погибших не проводилась", хотя ее следовало бы провести, считает президент.

Напомним, 23 августа самолет Embraer Legacy 600, на котором летал Пригожин, разбился в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек: два пилота, стюардесса, Пригожин, его охрана и командиры ЧВК. Все они погибли. В конце сентября на месте гибели появился памятник: каменный монолит с табличкой с гербом ЧВК, флагшток с флагом "Вагнера", цветы и фотографии Пригожина и других погибших в авиакатастрофе.

Теги: песков, пригожин, самолет


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