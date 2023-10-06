06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Банк ДОМ.РФ и "Атомстройкомплекс" договорились о сотрудничестве

На площадке международного форума и выставки 100+TechnoBuild в Екатеринбурге федеральный банк ДОМ.РФ и крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", оно касается проектного финансирования жилищного строительства.

"Свердловская область входит в топ-5 регионов по объемам текущего строительства жилья. Для Банка ДОМ.РФ регион является одним из приоритетных: только в рамках форума мы подписали три кредитных договора с застройщиками о строительстве жилья в Екатеринбурге. Группа "Атомстройкомплекс" – наш стратегический партнер, мы финансируем уже четыре проекта девелопера с совокупным лимитом кредитования 18,2 млрд рублей. Благодаря нашему сотрудничеству в регионе будет построено 267 тысяч квадратных метров качественного и современного жилья для 2,7 тысяч семей", - заявил директор управления региональным корпоративным бизнесом банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

коробка новосела от компании "Атомстройкомплекс"(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Проектное финансирование – эффективный механизм развития жилищного строительства, который обеспечивает надежную защиту средств дольщиков и выступает объективным гарантом качества строительных проектов. В партнерстве с банком ДОМ.РФ мы намерены комплексно развивать территории, обновлять городскую ткань и создавать новые возможности для жителей города", - отметил Александр Копылов, замдиректора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс".

Застройщик ежегодно вводит порядка 200 тысяч квадратных метров жилья в Екатеринбурге и Свердловской области, при этом большая часть нового жилья возводится на месте ветхой, аварийной, устаревшей застройки. Компания также является ключевым подрядчиком по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, больниц, а также культурных и спортивных объектов.

По данным портала наш.дом.рф, на 4 октября в Свердловской области строится 4,2 млн тысяч квадратных метров жилья. Из них 97,6% – с использованием проектного финансирования.

Теги: сотрудничество, банк, соглашение


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