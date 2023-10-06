06 Октября 2023
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Фото: forumspb.com

В МИД Азербайджана назвали лицемерными слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде

В МИД Азербайджана назвали лицемерием слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Баку вместе с Турцией отказались от участия в трехсторонней встрече в Гранаде.

"Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече", — заявили в МИД.

Ведомство также призвало Францию "положить конец своей коварной политике, направленной на поддержку и вооружение Армении и препятствующей миру и стабильности в регионе", пишет ТАСС.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался ехать на переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном в испанскую Гранаду. Встреча должна была состояться 5 октября.

По версии азербайджанского агентства АРА, "в предложенном Азербайджану пятистороннем формате (Армения-Азербайджан-Франция-Германия-ЕС) сформировалась антиазербайджанская атмосфера".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона отказалась от встречи в Гранаде из-за предвзятой позиции Франции и ее несогласия на участие Турции в этих переговорах.

Теги: азербайджан, франция, гранада


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