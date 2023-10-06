06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Красноярске нашествие крыс, грызуны нападают на людей

Роспотребнадзор заявил о нашествии крыс в Красноярске. Грызунов замечают рядом с жилыми местами на общественных площадках. Всего с начала года поступило 119 таких обращений, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

"Кроме того, фиксируются случаи нападения крыс на людей — 10 инцидентов за последний месяц. К слову, последняя жалоба содержала информацию о том, что крыса напала и оцарапала руку ребенка, когда он шел по тротуару мимо мусорных баков. Пострадавшему была оказана помощь в травмпункте. Агрессии таких грызунов подвергались жители Красноярска, Минусинска, Лесосибирска и Березовского района", - добавили в ведомстве.

Проверки выявили, что в некекоторых районах нормативный показатель по заселенности грызунами превышен в 92 раза.

Ведомство инициировало созыв специальной комиссии при правительстве региона, которая должна заставить управляющие компании провести "дератизационные мероприятия" и проверить своевременность вывоза мусора в городе.

Теги: красноярск, крысы, грызуны


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