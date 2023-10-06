Первое судно прошло из Шанхая в Балтийск по Северному морскому пути

Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь.

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"Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь – в Балтийск, конечная точка – Санкт-Петербург. Транспортные компании планируют сделать этот логистический продукт постоянным. Получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал", - написал в своем telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.