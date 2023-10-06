Бывшему председателю пермского "Центра исторической памяти" продлили срок ареста

Бывшему председателю пермского "Центра исторической памяти" Александру Чернышову продлили срок ареста до 10 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по версии следствия, Роберт Латыпов и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" Александр Чернышов пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала"*, представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Сам Латыпов утверждает, что никакой культурной ценности архив не представляет, поскольку относится к делопроизводству. Часть документов архива, по его словам, действительно была отправлена из Перми, но не за границу, а в Москву, для их систематизации.

Чернышов был задержан 5 мая. 22 мая суд отправил его под арест.

По данным Properm.ru, следствие провело две экспертизы, обе подтвердили ценность документов из архива. Одну провел один из государственных архивов, другую — независимый эксперт. Защита намерена обжаловать решение о продлении ареста.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В настоящий момент общество ликвидировано.