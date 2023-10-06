Посол объяснила, почему консульство Шри-Ланки не откроется в Екатеринбурге

Стало известно, почему в Екатеринбурге так и не будет открыто консульство Шри-Ланки.

Напомним, весной этого года сообщалось о планах по открытию консульства Шри-Ланки на Среднем Урале. Позже стало известно, что открывать его все же не будут.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге, в уральском регионе назначен и работает почетный консул Шри-Ланки Владимир Смирнов.

"Он представляет нашу страну, и он доступен для общения. Если кто-то заинтересован в каком-то личном сотрудничестве, будь то бизнес, образование, или тот же туризм – всегда можно с ним связаться. Он обязательно обратит внимание на ваш запрос, незамедлительно свяжется с посольством и поможет в организации сотрудничества", - заявила посол, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По ее словам, при этом ланкийское правительство считает Средний Урал очень перспективным регионом.

"И именно поэтому здесь был назначен почетный консул", - добавила Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Напомним, также сегодня стало известно, что прямой авиаперелет из Екатеринбурга в Шри-Ланку откроется с 4 ноября.