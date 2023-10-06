Кадыров присвоил звание "заслуженный работник соцсферы" своей 23-летней дочери

Рамзан Кадыров присвоил звание "Заслуженный работник социальной сферы" своей дочери Хадижат Кадыровой – она является начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Девушке 23 года.

На прошлой неделе стало известно, что Кадыров присвоил звание "Народная артистка Чечни" своей старшей дочери Айшат (24 года), а за день до этого он назначил эту девушку вице-премьером республики по социальным вопросам. До этого Айшат возглавляла министерство культуры Чечни.

Здравоохранение в Чечне курирует еще одна дочь Кадырова – 20-летняя Хутмат получила это назначение в марте 2023 года.

Министром имущественных и земельных отношений Чечни является 26-летний племянник Рамзана Кадырова Хамзат.

Всего у главы Кадырова 14 детей.

В Кремле не возражают против такой "трудовой династии" во власти Чечни. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что назначения в правительстве региона – "прерогатива главы субъекта".