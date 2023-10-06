06 Октября 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

"Вступление Украины в ЕС не обязательно состоится в 2030 году"

Предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС ускорило процесс расширения сообщества, однако вступление Украины в союз не обязательно произойдет в 2030 г., это приблизительная дата.
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2030 г. – политический горизонт, который нужно установить, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы все начали работать, приводит ТАСС слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, сказанные на неформальном саммите в Гранаде.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не выступала против и не относилась негативно к вступлению Украины в Евросоюз. Если последний "готов принять такую экономику в свой состав, флаг им в руки и вперед".

Он также отметил, что вступление Украины в Европейское экономическое сообщество не будет нести для России военной угрозы. Точно также, как и экономическое взаимодействие любой страны и экономических союзов.

"Мы никогда не возражали и не высказывали какой-то негативной позиции в отношении планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество. Никогда. Поэтому не считаем себя в праве даже обсуждать эту тему. Это дело самой Украины и Европейских государств", - подчеркнул президент на заседании Валдайского клуба.

Теги: Украина, ЕС, Жозеп Боррель


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Ранее 05.10.2023 20:14 Мск "Флаг им в руки". Путин заявил, что Россия никогда не противилась вступлению Украины в ЕС

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