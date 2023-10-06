Вертолет Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Вертолет Черноморского флота Ка-29 уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, катер направлялся в сторону Крыма. Он был уничтожен в 10:45 мск при попытке совершить террористическую атаку по объектам на территории России, говорится в заявлении Минобороны.

Утром 4 октября Минобороны РФ сообщило, что украинские диверсанты пытались высадиться в самой западной точке Крыма – на мысе Тарханкут. Эту попытку пресекли ВКС России и пограничники. Десантная группа ВСУ подходила к мысу на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Позже ФСБ заявила о захвате в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадиться в Крыму.