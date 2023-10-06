На Ямале собрали более 625 тонн мусора в проекте "Чистая среда"

06 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Газпромнефть-Заполярья&quot;

На Ямале собрали более 625 тонн мусора в проекте "Чистая среда"

Экологический проект "Чистая среда" подвел итоги по уборке Ямала от исторически накопленного и бытового мусора в сезоне с апреля по сентябрь 2023 года. Всего волонтеры собрали более 625 тонн мусора на территории более 460 га. Инициатором проекта выступает "Газпром нефть", сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Среди волонтеров проекта – сотрудники компании, представители общественной экологической организации "Зеленая Арктика" и местные жители – более 4,5 тысяч участников. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что с каждым годом количество экологических проектов и людей, вовлекаемых в них, становится всё больше.

"У Ямала большой опыт в экологических проектах по очистке арктических территорий. Вместе с волонтерами и при поддержке наших друзей – компаний нефтегазового сектора, мы вернули первозданный вид островам Белый и Вилькицкого, продолжаем генеральную уборку на отдаленных территориях. Такой масштабный вклад неравнодушных людей в наше общее дело приводит к масштабным переменам – чистым берегам, лесам и тундре, где для арктической природы начинается новая жизнь", – заявил Артюхов.

Волонтеры проекта выезжали для уборки удаленных северных территорий, проводили субботники по ликвидации стихийных свалок и бытового мусора в населенных пунктах, образовательные мастер-классы для детей и взрослых. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти". В нем приняло участие 9 дочерних предприятий компании.

"Ежегодно наше предприятие участвует в озеленении городов и поселков Ямала, зарыблении водоемов, помогает проводить экспедиции "Зеленой Арктики" и развивает собственное эковолонтерское движение", – добавил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Волонтеры "Зеленой Арктики" при поддержке "Газпром нефти" провели 3 экспедиции по уборке исторически накопленного мусора в окрестностях села Мыс Каменный, мыса Марре-Сале и поселка Полярный. В партнерских акциях компания предоставляла транспорт, технику для погрузки и вывоза мусора.

"В этом году в рамках проекта "Чистая среда" нам удалось объединить очень много неравнодушных людей – сотрудников "Газпром нефти", волонтеров из числа местных жителей и экологических организаций. Общими усилиями мы реализовали более 140 экологических инициатив за летний сезон", – заключила директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

Теги: Чистая среда, уборка мусора, Зеленая Арктика, Газпром нефть, волонтеры


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети