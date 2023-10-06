На Ямале собрали более 625 тонн мусора в проекте "Чистая среда"

Экологический проект "Чистая среда" подвел итоги по уборке Ямала от исторически накопленного и бытового мусора в сезоне с апреля по сентябрь 2023 года. Всего волонтеры собрали более 625 тонн мусора на территории более 460 га. Инициатором проекта выступает "Газпром нефть", сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Среди волонтеров проекта – сотрудники компании, представители общественной экологической организации "Зеленая Арктика" и местные жители – более 4,5 тысяч участников. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что с каждым годом количество экологических проектов и людей, вовлекаемых в них, становится всё больше.

"У Ямала большой опыт в экологических проектах по очистке арктических территорий. Вместе с волонтерами и при поддержке наших друзей – компаний нефтегазового сектора, мы вернули первозданный вид островам Белый и Вилькицкого, продолжаем генеральную уборку на отдаленных территориях. Такой масштабный вклад неравнодушных людей в наше общее дело приводит к масштабным переменам – чистым берегам, лесам и тундре, где для арктической природы начинается новая жизнь", – заявил Артюхов.

Волонтеры проекта выезжали для уборки удаленных северных территорий, проводили субботники по ликвидации стихийных свалок и бытового мусора в населенных пунктах, образовательные мастер-классы для детей и взрослых. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти". В нем приняло участие 9 дочерних предприятий компании.

"Ежегодно наше предприятие участвует в озеленении городов и поселков Ямала, зарыблении водоемов, помогает проводить экспедиции "Зеленой Арктики" и развивает собственное эковолонтерское движение", – добавил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Волонтеры "Зеленой Арктики" при поддержке "Газпром нефти" провели 3 экспедиции по уборке исторически накопленного мусора в окрестностях села Мыс Каменный, мыса Марре-Сале и поселка Полярный. В партнерских акциях компания предоставляла транспорт, технику для погрузки и вывоза мусора.

"В этом году в рамках проекта "Чистая среда" нам удалось объединить очень много неравнодушных людей – сотрудников "Газпром нефти", волонтеров из числа местных жителей и экологических организаций. Общими усилиями мы реализовали более 140 экологических инициатив за летний сезон", – заключила директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.