Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади

Нобелевскую премию мира за 2023 год присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади.

"За её борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свобод для всех", - говорится в сообщении Нобелевского комитета.

Большую часть последних 20 лет Мохаммади находилась в заключении.

Правозащитница выступает против смертной казни и телесных наказаний, а также высказывается в защиту прав иранских женщин.

В Иране лауреатку Нобелевской премии арестовывали 13 раз. Сейчас она отбывает 11-летний срок по обвинению в действиях против нацбезопасности и пропаганде против государства, ее также приговорили к 154 ударам плетью.

Всего на Нобелевскую премию мира в этом году претендовал 351 кандидат: 259 частных лиц и 59 организаций. Число номинантов в этом году стало вторым за всю историю премии, больше всего кандидатов было в 2016 году — 376.