Полиция задержала студента, подозреваемого в домогательствах к школьнице

Полиция Екатеринбурга задержала студента местного вуза, который якобы прямо на улице лапал девушек за интимные места. Очередной его жертвой стала 17-летняя школьница, идущая на учебу.

Инцидент произошел еще в сентябре. 25 числа в полицию поступило сообщение о домогательствах к подростку у дома по улице Вилонова. Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, 21-летнего студента уже задержали. Он признал свою причастность к инциденту, и теперь полицейские проверяют его причастность к другим схожим эпизодам.

Произошедшим заинтересовались и следователи. В пресс-службе областного СКР сообщили о проведении процессуальной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.



Всех пострадавших от действий студента просят обращаться по телефону +7 (965) 513-42-49 (Уголовный розыск) и 102 (02) или обратиться в ближайший территориальный ОВД.