06 Октября 2023
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Фото: Владислав Иванцов

Прямой авиарейс из Екатеринбурга в Шри-Ланку откроется с 4 ноября

Уже меньше чем через месяц откроется прямой авиаперелет из Екатеринбурга в Шри-Ланку. Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции в столице Урала.

Как рассказала чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге, рейсы начнут выполняться с 4 ноября.

"Перелеты будут осуществляться два раза в неделю. Вчера я получила официальное сообщение из МИД России, что Azur Air назначен перевозчиком для прямых регулярных авиарейсов между несколькими городами России и Шри-Ланкой, в том числе и Екатеринбургом", - рассказала посол, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Шри-Ланка(2023)|Фото: Владислав Иванцов

По ее словам, также будет доступен прямой рейс из Москвы в Шри-Ланку от компании "Аэрофлот". Кроме этого, есть множество непрямых рейсов со стыковкой на Среднем Востоке. Что касается визы, ее можно получить онлайн, в посольстве или уже по прилету в аэропорту. Единственное условие – заграничный паспорт должен быть действителен не менее чем полгода.

Шри-Ланка(2023)|Фото: Владислав Иванцов

"Заполняемость рейсов очень хорошая. Сегодня мы эту программу видели. Как эксперт, я оцениваю ее очень позитивно. Она комплексная, многосторонняя и культурно-познавательная. Еще и оздоровительная, пляжная и гастрономическая. То есть максимально используется потенциал Шри-Ланки", - добавил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Напомним, о планах открытия прямого авиаперелета из Екатеринбурга в Шри-Ланку сообщалось в начале этого года.

Теги: Шри-Ланка, перелет, туризм, Екатеринбург


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Ранее 08.02.2023 09:56 Мск Из Екатеринбурга в Шри-Ланку планируют открыть прямой авиаперелет

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