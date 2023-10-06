Минтранс опроверг информацию о росте цен на такси на 44%

Минтранс России опроверг информацию о кратном росте цен на такси.

В ведомстве заявили, что в большинстве регионов цены не изменились. При этом в некоторых субъектах наблюдался небольшой рост (от 1 до 5%), добавили в Минтрансе, пояснив, что это является следствием начала учебного года и возращением населения из отпусков.

Кроме того, по информации ведомства, аномальные показатели могут быть вызваны "искусственным ажиотажем на услуги такси либо иными факторами", передает РИА Новости.

Минтранс пообещал провести работу по анализу ситуации в отдельных регионах совместно с региональными властями, ФАС и перевозчиками.

Ранее РБК сообщило, что рост цен на поездки в такси в отдельных регионах России достигает 44%. Как сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, речь идет о половине регионов, в 45% стоимость осталась без изменений, в 5% — снизились. В среднем по стране рост цен на такси составил 5%. По его словам, основная причина подорожания связана с недостаточной подготовкой субъектов к реализации закона о такси перед его вступлением в силу.

1 сентября в России вступил в силу новый закон о такси. Он устанавливает ряд строгих требований и, как ожидается, приведет к росту цен на такси. По этой причине агрегаторы уже начали придумывать способы обходы закона. Один из них — формально оказывать не услугу такси, а аренду машины по другому тарифу.