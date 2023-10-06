Прокуратура проверит информацию о школьнике из Екатеринбурга, подстреленном из пневматики

Прокуратура организовала проверку после публикаций новости о нападении на 14 летнего школьника группой подростков. Последние избили парня, после чего выстрелили в голову из пневматического оружия.

Напомним, к двум школьникам 14 лет на автобусной остановке пристали двое подростков. Последние настойчиво уговаривали первых купить вейпы, из-за чего, после нескольких отказов, получили перцовкой в лицо. По пути домой за школьниками стала гнаться группа из 13-15 человек. Ребята разделились: один успел добежать до дома, а второго поймали, избили и расстреляли.

В УМВД по Екатеринбургу Накануне.RU ранее сообщили, что серьезных травм подросток не получил и в госпитализации не нуждался. В пресс-службе прокуратуры же отметили, что, по предварительным данным, школьник все же был госпитализирован в больницу, где ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения подростков. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.