06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Новые люди" хотят запретить нарушителям приближаться к потерпевшим

Депутаты от "Новых людей" внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы разрешить через суд установить запрет для человека приближаться к другому человеку.

Авторы считают актуальным необходимость установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан. Они ссылаются на то, что в настоящее время в законодательстве нет способа защиты гражданских прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к потерпевшему. Так, недавно Приволжский районный суд Казани по гражданскому делу о навязчивом преследовании женщины обязал прекратить любого рода преследование. При этом в решении было прямо сказано, что суд не может установить запрет приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе РФ.

Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ.

Теги: запрет, преследование


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