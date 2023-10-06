В Югре несовершеннолетний водитель-мигрант сбил на тротуаре семью из трех человек

В деревне Лямина 17-летний мигрант, не имеющий прав на управление автомобилем, сбил семью из трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 5 октября. Женщина и ребенок, которому был всего месяц, погибли. Женщина скончалась на месте от полученных травм, ребенок - на следующий день в больнице, отец семейства находится в больнице в тяжелом состоянии.

По информации СКР, водитель не справился с управлением легковушкой "Ладой" и выехал на тротуар. Сбив семью, подозреваемый скрылся с места ДТП, но был задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В соцсетях сообщается, что подросток с семьей два месяца назад приехал в Югру из Таджикистана. Предположительно, машина принадлежит его матери. В роковой день юноша решил поехать на машине за продуктами и не справился с управлением.

Также в telegram-каналах сообщается, что пострадавшая в ДТП пара долго не могла забеременеть - 16 лет. Долгожданный ребенок в семье родился в августе 2023 года.