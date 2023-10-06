"Надеемся, суд в Гааге учтет позицию Москвы в деле о геноциде"

Москва надеется, что Международный суд ООН в Гааге учтет аргументы России при вынесении решения о том, может ли он рассматривать иск Украины против РФ от февраля 2022 г.

Документ связан с проведением СВО, Россия считает иск неприемлемым, приводит РИА Новости заявление замглавы МИД России Сергея Вершинина. Суд ООН 18-27 сентября провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 г. о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов" заявил, что Россия сделала все возможное, чтобы не допустить ***** на Украине. По его словам, когда в 2014 г. на Украине случился переворот и "начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент".

"Россия делала все, чтобы не допустить *****. Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса", - сказал Песков.

Интересно, что употребление слова ***** в контексте событий на Украине считается неверным, поскольку Россия ведет там специальную военную операцию, а иное толкование может расцениваться как дискредитация действий вооруженных сил России