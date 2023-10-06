06 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Как противодействовать деструктивным факторам активистам «КиберПатруля» Владимирской области расскажут эксперты

На базе Центра опережающей профессиональной подготовки Владимирской области стартовало обучение по программе «Основы профилактики деструктивного социального воздействия на молодёжь в сети интернет и социальных сетях».

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, спикерами выступили специалисты Координационного центра ВлГУ – участники так называемого «КиберПатруля» – добровольческого движения по отслеживанию негативного контента в интернете, в том числе, экстремистского и наркотического характера.

семинар киберпатруля(2023)|Фото: avo.ru

Почему важно блокировать подобные сайты, и чем они вредны для детей, рассказала Анна Юдина, руководитель учебно-методического направления Координационного центра ВлГУ: «Эта программа и эти темы сегодня актуальны, поскольку затрагивают возможности противодействия деструктивному поведению молодёжи. В контексте предупреждения аутодеструктивного поведения, террористической идеологии, профилактики экстремизма в кибер среде».

Заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина считает, что долг каждого родителя – уберечь своего ребёнка от опасного влияния и негативной пропаганды: «Интернет – это площадка, где сейчас происходят войны, происходят вбросы фейковой информации. И мы, конечно, должны заходить туда, заходить со своим контентом, со своей правдой, рассказывать ребятам, как отличить одно от другого. Нам нужна поддержка родительского и педагогического сообщества, потому что воспитание это задача не только системы образования и молодёжной политики, но и в первую очередь семьи».

семинар киберпатруля(2023)|Фото: avo.ru

17 и 24 октября во Владимире также пройдут ещё несколько семинаров различной направленности. Эксперты расскажут о том, как защититься от схем мошенников и преступных сообществ в сети. Организаторами семинаров выступают Министерство образования и молодёжной политики, Координационный центр ВлГУ и Координационный ресурсный центр поддержки добровольчества и реализации молодёжных инициатив Владимирской области.

Теги: киберпатруль, деструктивное поведение, профилактика терроризма


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