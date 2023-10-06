06 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Медколледжи УрФО увеличили число бюджетных мест для будущих медсестер и фельдшеров

В уральском федеральном округе увеличили количество бюджетных мест в колледжах для будущих медсестер и фельдшеров. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба полпредства УрФО, одной из приоритетных задач является обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами.

"Их решение предполагает работу по разным направлениям: обеспечение комфортных и достойных условий труда для медиков, строительство новых и ремонт существующих медучреждений. И, конечно, подготовка специалистов. В том числе медработников среднего звена, нехватка которых сегодня ощущается особенно остро. Все регионы УрФО выполнили поручение Президента. Контрольные цифры приема на бюджет на 2024/25 учебный год увеличены. Это сделает профессию доступной для сотен выпускников школ", – подчеркнул полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Дополнительные места на программах среднего профессионального образования в области здравоохранения появились в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском округе - Югре. Согласно плану, благодаря бюджетным ассигнованиям контрольных цифр приема к 2024/25 учебному году удастся увеличить более чем на 10%, что приравнивается к 653 новым бюджетным местам.

А вот где не приходится беспокоиться о кадровом голоде, так это на Ямале. По итогам 2022 года на 10 тыс. населения приходится 125,2 средних медработников госучреждений. В это же время, средний показатель по России приравнивается к 86,8 специалистам.

Теги: фельдшер, медсестра, УрФО, колледж, бюджетное место


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