Россия примет соотечественников, если их выдворят из Латвии – МИД

Россия примет соотечественников из Латвии в случае, если власти этой республики примут решение о выдворении владельцев видов на жительство, не сдавших экзамен по латышскому языку, об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, Россия сделает все возможное, чтобы возвращающиеся на родину люди были обустроены. "У нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом", - добавил Грушко.