"Газпромнефть-Хантос" улучшает социальные-бытовые условия для вахтовиков

"Газпромнефть-Хантос" завершил программу по улучшению социальной инфраструктуры на месторождениях. За два года в эксплуатацию ввели семь общежитий повышенной комфортности и несколько других объектов, сообщила Накануне.RU пресс-служба предприятия.

Помимо новых жилых помещений для вахтовиков были построены 5 современных столовых, кафе-магазин и три многофункциональных спорткомплекса.

Как отметил Алексей Забозлаев, первый заместитель губернатора Югры, нефтегазовые предприятия региона всегда были в авангарде разработки новаторских решений в отрасли.

"Мероприятия, реализованные в рамках программы социально-бытовых улучшений на месторождениях "Газпромнефть-Хантоса", – один из примеров того, какой должна быть инфраструктура для работы и жизни на промысле", – добавил он.

В частности, на Южно-Приобском месторождении в общежитиях у вахтовиков одноместные номера с бытовой техникой и кондиционером, есть прачечная и помещения для сушки одежды. Возле жилых помещений оборудованы зоны для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий.

Столовая на промысле располагается в отдельном новом здании – помещение оформлено в стиле эколофт и вмещает до 120 человек. Еду можно заказывать и на вынос – для этого есть специальный бот. Цифровой помощник также можно использовать для бронирования жилья и резервирования спортивных площадок.

Дополняет инфраструктуру магазин-кафе G-Drive с оборудованной зоной отдыха. Для комфортного проживания буровых бригад на кустовой площадке также построен современный модульный жилой комплекс.

Многофункциональные спортивные комплексы на промыслах предприятия включают помещение для занятий командными видами спорта, тренажерный зал, комнату отдыха, раздевалки, душевые и медпункт. Так, спортивная инфраструктура Южно-Приобского месторождения позволяет проводить крупные спортивные мероприятия. В этом году ежегодный турнир "Спорт на вахте" собрал здесь более 500 человек. Состязание также попало в число победителей первой Национальной премии в области развития корпоративного спорта 2022 года.

"Мы провели большую работу по улучшению социально-бытовых условий на месторождениях по всем направлениям, создали комфортную среду для того, чтобы заниматься любимыми видами спорта, укреплять здоровье и поддерживать позитивный эмоциональный настрой", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.