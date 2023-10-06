06 Октября 2023
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Фото: Пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

"Газпромнефть-Хантос" улучшает социальные-бытовые условия для вахтовиков

"Газпромнефть-Хантос" завершил программу по улучшению социальной инфраструктуры на месторождениях. За два года в эксплуатацию ввели семь общежитий повышенной комфортности и несколько других объектов, сообщила Накануне.RU пресс-служба предприятия.

Помимо новых жилых помещений для вахтовиков были построены 5 современных столовых, кафе-магазин и три многофункциональных спорткомплекса.

Как отметил Алексей Забозлаев, первый заместитель губернатора Югры, нефтегазовые предприятия региона всегда были в авангарде разработки новаторских решений в отрасли.

"Газпромнефть-Хантос" улучшает социальные-бытовые условия для вахтовиков(2023)|Фото: Пресс-служба "Газпром нефти"

"Мероприятия, реализованные в рамках программы социально-бытовых улучшений на месторождениях "Газпромнефть-Хантоса", – один из примеров того, какой должна быть инфраструктура для работы и жизни на промысле", – добавил он.

В частности, на Южно-Приобском месторождении в общежитиях у вахтовиков одноместные номера с бытовой техникой и кондиционером, есть прачечная и помещения для сушки одежды. Возле жилых помещений оборудованы зоны для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий.

"Газпромнефть-Хантос" улучшает социальные-бытовые условия для вахтовиков(2023)|Фото: Пресс-служба "Газпром нефти"

Столовая на промысле располагается в отдельном новом здании – помещение оформлено в стиле эколофт и вмещает до 120 человек. Еду можно заказывать и на вынос – для этого есть специальный бот. Цифровой помощник также можно использовать для бронирования жилья и резервирования спортивных площадок.

Дополняет инфраструктуру магазин-кафе G-Drive с оборудованной зоной отдыха. Для комфортного проживания буровых бригад на кустовой площадке также построен современный модульный жилой комплекс.

"Газпромнефть-Хантос" улучшает социальные-бытовые условия для вахтовиков(2023)|Фото: Пресс-служба "Газпром нефти"

Многофункциональные спортивные комплексы на промыслах предприятия включают помещение для занятий командными видами спорта, тренажерный зал, комнату отдыха, раздевалки, душевые и медпункт. Так, спортивная инфраструктура Южно-Приобского месторождения позволяет проводить крупные спортивные мероприятия. В этом году ежегодный турнир "Спорт на вахте" собрал здесь более 500 человек. Состязание также попало в число победителей первой Национальной премии в области развития корпоративного спорта 2022 года.

"Мы провели большую работу по улучшению социально-бытовых условий на месторождениях по всем направлениям, создали комфортную среду для того, чтобы заниматься любимыми видами спорта, укреплять здоровье и поддерживать позитивный эмоциональный настрой", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Федоров.

Теги: Газпромнефть-Хантос, вахтовики, улучшение условий


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