06 Октября 2023
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Политика Украина
Фото: Черкасская епархия

Черкасского митрополита Феодосия собираются бросить в тюрьму

СБУ сообщила о новом "подозрении" митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию. Ему инкриминируют "разжигание религиозной розни" уже во время домашнего ареста.
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С марта режим держит иерарха под домашним арестом. Он периодически выступает с видеообращениями, в которых продолжает отстаивать православное вероучение и каноны. Это не нравится СБУ, которая усматривает в них "пренебрежительное отношение" к организации раскольников. Призывы же убивать или преследовать православных священников в СБУ считают правильным.

Также митрополиту "шьют" "дискредитацию сотрудников правоохранительных органов", которые обыскивали храмы и монастыри. В результате решается вопрос о заключении митрополита под стражу.

Юридический отдел УПЦ заявил, что сама СБУ разжигает религиозную вражду и ненависть и развязала целенаправленную информационную кампанию по дискредитации Церкви. Те якобы разоблачили неких клириков, которые "работали на Россию, продавали оружие и детскую порнографию".

Митрополит Феодосий является символом твердости в отстаивании православного вероучения и церковного единства на Украине. В апреле он публично выступил за духовное единство Святой Руси, уподобив нынешний конфликт междоусобицам прошлых веков, когда князья враждовали между собой, но никогда не восставали против Церкви. Он может стать вторым осужденным за веру. Первым посадили в тюрьму митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.

Теги: украина, церковь, православие


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