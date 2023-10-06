06 Октября 2023
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Фото: adamevehotels.com

Michelin выпустит гид по лучшим отелям мира

Знаменитый ресторанный гид Michelin с 2024 года будет присваивать рейтинг и отелям, а также другим объектам размещения по всему миру. Команда гида уже отобрала 5 тыс. отелей и гостиниц в 120 странах мира, которые анонимно посетят один или несколько раз команды мишленовских экспертов.

Сообщается, что Michelin будет оценивать отели по пяти основным параметрам: расположение, архитектура и дизайн, качество обслуживания, индивидуальность заведения, соотношение цены и качества.

Создатели гида отмечают, что хотят направлять путешественников всего мира не в гигантские однотипные отели, а в необычные места, которые будут отражать особенности места, где находятся.

Предполагается, что первый гид по отелям от Michelin выйдет в первой половине 2024 года. Вместо традиционных милшеновских звезд, которые присваиваются ресторанам, отели будут получать мишленовские ключи.

Теги: michelin, отель, гид, рейтинг


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