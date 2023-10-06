06 Октября 2023
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Фото: admhmao.ru

Супруга Дроздова опровергла информацию о раке у телеведущего

Супруга телеведущего Николая Дроздова Татьяна прокомментировала слухи о состоянии здоровья мужа.

"Николай Николаевич здоров, он дома", — цитируют ее "Известия".

Ранее Mash сообщил, что Дроздов был госпитализирован с раком предстательной железы второй стадии. По данным телеграм-канала, телеведущему провели терапию в условиях дневного стационар, сейчас он уже дома. Отмечается, что угрозы жизни нет, медики планируют регулярно проводить поддерживающую терапию.

Теги: николай дроздов, рак


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