Супруга Дроздова опровергла информацию о раке у телеведущего

Супруга телеведущего Николая Дроздова Татьяна прокомментировала слухи о состоянии здоровья мужа.

"Николай Николаевич здоров, он дома", — цитируют ее "Известия".

Ранее Mash сообщил, что Дроздов был госпитализирован с раком предстательной железы второй стадии. По данным телеграм-канала, телеведущему провели терапию в условиях дневного стационар, сейчас он уже дома. Отмечается, что угрозы жизни нет, медики планируют регулярно проводить поддерживающую терапию.