06 Октября 2023
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Политика Украина
Фото: ukraineinfo.net

В Раде собрали голоса за запрет Церкви

Депутат Рады Юлия Клименко заявила, что собрала необходимые 226 подписей под обращением к спикеру Рады с требованием вынести на рассмотрение законопроект о запрете Церкви.
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Ранее законопроект был внесен в Раду, но вскоре "поставлен на паузу". Это объяснялось нехваткой голосов.

Депутат Никита Потураев недавно заявил, что нужно работать над усилением давления на депутатов, чтобы заставить их проголосовать за запрет Церкви. Нужно иметь количество голосов с запасом, чтобы голосование внезапно не провалилось. Для этого нужно подключить пропаганду, чтобы пофамильно сообщалось, кто не хочет проголосовать. Нужно заставлять депутатов публично озвучивать их позицию по православной вере.

Главарь одной из неонацистских организаций Евгений Карась даже нецензурно пригрозил набить морду каждому депутату, который откажется запретить Церковь.

На прошлой неделе депутат от партии Порошенко Ирина Геращенко заявила, что западные кураторы Украины выражают обеспокоенность явно антицерковным законопроектом. Их нужно убеждать в необходимости это сделать.

Голосование Рады, если оно состоится, станет историческим, так как в православной стране власти запретят православие.

Теги: украина, церковь, православие


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