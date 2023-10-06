В Кольцово таможенники забрали у гражданки Израиля 15 килограммов украшений

В аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданку Израиля, перевозившую в рюкзаке 15 кг украшений и сувениров из уральских самоцветов. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В багаже у 56-летней безработной пассажирки самолета были обнаружены: коллекция каменных шкатулок, брошей, подвесок, браслетов, сережек, колец и бус. Ценный груз женщина пыталась перевезти из Екатеринбурга в Анталью. По ее словам, изделия она приобрела в уральской столице за 1 тыс. евро, однако предоставить документы, подтверждающие стоимость товара, не смогла. Женщина добавила, что везла сувениры и украшения по просьбе заказчиков из Израиля, а также на продажу. О том, что партию надо декларировать и платить пошлину, не знала.

"Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС. Недекларирование по установленной форме товаров влечет за собой административную ответственность", - заявил начальник Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Сергей Баландин.

Всю партию украшений и сувениров таможенники отправили на экспертизу. В отношении нарушительницы возбуждено административное дело. Теперь ей грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости партии или конфискация украшений.