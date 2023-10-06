Швеция назвала членство в НАТО условием передачи истребителей Украине

Министр обороны Швеции Пол Юнсон назвал условием возможной передачи Украине боевых самолетов членство страны в НАТО.

"Условием возможного предоставления истребителей Украине было бы членство Швеции в НАТО", - приводит Рейтер слова Юнсона.

В августе премьер-министр королевства Ульф Кристерссон заявлял, что Швеция на данный момент не планирует поставлять Украине истребители Gripen. «Мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО", - отметил он.

В июле Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Результат удалось достичь после того, как Анкара и Стокгольм договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и подписали соответствующий документ.