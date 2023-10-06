В Госдуме предложили чиновникам перечислять 2% своего дохода на нужды СВО

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести для госслужащих добровольную благотворительную подписку "Вклад в победу". По идее Лантратовой, чиновники смогут таким образом перечислять 2% своих доходов на нужды СВО. Предложение она направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что проект бюджета России на 2024 год не предусматривает индексацию зарплат для федеральных чиновников. До сих пор такая индексация проводилась 1 октября.

При этом индексировать зарплаты бюджетников (врачей, учителей и т.д.) будут – на прогнозируемый уровень инфляции.

В этом году зарплаты федеральных чиновников все же проиндексируют – на 5,5%. В прошлом году им проиндексировали зарплаты на 4%. В 2021 году в целях экономии от индексации отказались.

По данным Росстата, в 2021 году (данные за 2022 год появятся в конце текущего года) в России насчитывалось 430,8 тыс. сотрудников федеральных госорганов. Их среднемесячная зарплата составляла 70 тыс. руб.