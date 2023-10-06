06 Октября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России продлят программу льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства.
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Он поручил обеспечить продление до 2030 г. комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий, работающих в приоритетных отраслях. На эти цели может быть предусмотрено до 100 млрд руб. ежегодно. Рассмотреть такую возможность и доложить о результатах в Правительство необходимо к 17 ноября. Ещё одно поручение касается реализации в 2024–26 гг. поддержки субъектов МСП и самозанятых в новых регионах России, сообщает кабмин.

Напомним, летом выяснилось, что в России льготные жилищные кредиты на вторичное жилье могут стать доступны в городах, где нет новостроек. Такой вариант разработали депутаты Госдумы.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею о распространении льготной ипотеки на вторичное жилье, но только если заемщики в состоянии будут по ней платить.

Теги: Михаил Мишустин, Правительство, поддержка, малый бизнес, средний бизнес


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