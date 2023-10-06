Суд скостил срок уральскому депутату, проломившему череп парню

Свердловский областной суд сократил срок депутату Алапаевской городской думы Илье Чижу. Сам народный избранник продолжает скрываться, но при этом якобы участвует в СВО.

Напомним, этим летом Алапаевский городской суд признал Чижа виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Сообщалось, что уральский депутат проломил череп молодому человеку. За эту выходку парламентарию дали два года в колонии общего режима.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат Чижа подал апелляцию на приговор. В итоге облсуд изменил приговор Илье Чижу, учтя в качестве смягчающего обстоятельства участие осужденного в СВО. Также выяснилось, что он уже имеет боевые награды.

"Срок назначенного судом первой инстанции наказания сокращен на 1 месяц – до 1 года 11 месяцев", - сообщили в областном суде.

Там уточнили, что в настоящее время осужденный находится в розыске.

Ранее сам Чиж называл собственный судебный процесс "бредом". Несмотря на вынесенный ему приговор, он все еще остается действующим депутатом думы Алапаевска.