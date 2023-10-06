Суд скостил срок уральскому депутату, проломившему череп парню

06 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Суд скостил срок уральскому депутату, проломившему череп парню

Свердловский областной суд сократил срок депутату Алапаевской городской думы Илье Чижу. Сам народный избранник продолжает скрываться, но при этом якобы участвует в СВО.

Напомним, этим летом Алапаевский городской суд признал Чижа виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Сообщалось, что уральский депутат проломил череп молодому человеку. За эту выходку парламентарию дали два года в колонии общего режима.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокат Чижа подал апелляцию на приговор. В итоге облсуд изменил приговор Илье Чижу, учтя в качестве смягчающего обстоятельства участие осужденного в СВО. Также выяснилось, что он уже имеет боевые награды.

"Срок назначенного судом первой инстанции наказания сокращен на 1 месяц – до 1 года 11 месяцев", - сообщили в областном суде.

Там уточнили, что в настоящее время осужденный находится в розыске.

Ранее сам Чиж называл собственный судебный процесс "бредом". Несмотря на вынесенный ему приговор, он все еще остается действующим депутатом думы Алапаевска.

Теги: депутат, Алапаевск, срок, облсуд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.06.2023 12:12 Мск Суд отправил в колонию уральского депутата, проломившего череп молодому человеку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети