Мужчину, обнаруженного под Тюменью в багажнике автомобиля, мог убить собственный сын

Мужчину, труп которого нашли в багажнике автомобиля, которым управляли дети, мог застрелить во сне собственный 14-летний сын. Скрывать тело ему помогал 16-летний школьный друг, сообщает telegram-канал Baza.

По данным канала, мальчик, на фоне семейных конфликтов, вооружился "Сайгой" и дважды выстрелил в отца пока тот спал. Затем подросток сообщил об убийстве школьному другу из 11 класса, чтобы тот помог вывезти тело в лес. Труп завернули в ковер, отнесли в машину, но по дороге автомобиль в поселке Московский остановили полицейские. Подросток задержан.

В пресс-службе регионального управления СКР подтвердили задержание подозреваемого, однако в ведомстве не уточняют кем именно он приходится убитому.

"Им оказался родственник убитого, по предварительным данным, преступление совершено на фоне личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в рамках расследования уголовного дела будут выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская.