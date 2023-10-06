06 Октября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Мужчину, обнаруженного под Тюменью в багажнике автомобиля, мог убить собственный сын

Мужчину, труп которого нашли в багажнике автомобиля, которым управляли дети, мог застрелить во сне собственный 14-летний сын. Скрывать тело ему помогал 16-летний школьный друг, сообщает telegram-канал Baza.

По данным канала, мальчик, на фоне семейных конфликтов, вооружился "Сайгой" и дважды выстрелил в отца пока тот спал. Затем подросток сообщил об убийстве школьному другу из 11 класса, чтобы тот помог вывезти тело в лес. Труп завернули в ковер, отнесли в машину, но по дороге автомобиль в поселке Московский остановили полицейские. Подросток задержан.

В пресс-службе регионального управления СКР подтвердили задержание подозреваемого, однако в ведомстве не уточняют кем именно он приходится убитому.

"Им оказался родственник убитого, по предварительным данным, преступление совершено на фоне личных неприязненных отношений", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в рамках расследования уголовного дела будут выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская.

Теги: сын, отец, убийство, дети, машина, тело


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