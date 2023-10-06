Рогов: Российские военные отбили три попытки ВСУ прорваться под Работино

Российские военные отбили три попытки украинских войск прорваться на ореховском направлении под Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника", - написал Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что на ореховском направлении продолжаются тяжелые бои. Под утро украинские военные пошли в атаку к северу от села Новопрокоповка, часть из них была уничтожена, а часть - взята в плен.

В конце сентября Рогов сообщил, что произошло резкое обострение ситуации на участке Работино—Вербовое. После массированной артподготовки в атаку были брошены четыре роты Вооруженных сил Украины при поддержке большого числа бронетехники, завязались тяжелые и ожесточенные бои.