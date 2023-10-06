06 Октября 2023
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Политика Иркутская область
Фото: irzs.ru

Законодательное Собрание Иркутской области расширяет парламентское сотрудничество с регионами страны

Вопросы межрегионального парламентского сотрудничества обсудили во время рабочей встречи спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, сообщает пресс-служба Иркутского парламента.

Участники рабочей встречи поделились наработанным опытом парламентской деятельности, реализации патриотических проектов, а также программ социально-экономического развития территорий.

Коллаж, рукопожатие(2023)|Фото: Накануне.RU

Планируется, что сотрудничество между Заксобранием Иркутской области и Мосгордумой будет развиваться в сферах законодательного обеспечения социально-экономического развития регионов, реализации национальных проектов, а также в области конституционного и государственного строительства, местного самоуправления. Круг вопросов детально обсудили спикеры.

александр ведерников, алексей шапошников(2023)|Фото: irzs.ru

Помимо этого, Александр Ведерников и Алексей Шапошников в ходе встречи обсудили возможность совместной работы над законодательными инициативами для дальнейшего внесения в Государственную Думу ФС РФ. Кроме того, была достигнута договоренность о подготовке проекта соглашения, которое планируется подписать уже в этом году.

Теги: александр ведерников, иркутский парламент, сотрудничество, алексей шапошников


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