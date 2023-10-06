06 Октября 2023
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Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Перми возбудили два уголовных дела из-за убийства бизнесмена

В Орджоникидзевском районе Перми в одном из баров из огнестрельного оружия убили бизнесмена Александра Лукова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Бизнесмен был убит вечером, 5 октября. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Личность убийцы пока не установлена.

Для проведения следственных и процессуальных действий на место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленны на установление лиц, причастных к совершению преступления и установление всех обстоятельств совершенного убийства. Расследование уголовное дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

Теги: убийство, уголовное дело, бизнесмен


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